Із Сирії та Іраку до Європи повернулись майже півтори тисячі бойовиків ІД – ЗМІ

З Євросоюзу для участі у бойових діях на території Сирії та Іраку виїхали приблизно 4200 осіб. Проте згодом близько третини повернулись назад. Про це йдеться у дослідженні, проведеному нідерландським Міжнародним центром протидії тероризму (ICCT). Його результати із посиланням на Die Welt публікує DW.

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За статистикою, більшість колишніх найманців мешкають у Бельгії, Франції, Німеччині та Великобританії.

Експерти з Нідерландів також стверджують, що переважно джихадисти, які повернулись до Європи, - молоді люди віком від 18 до 30 років. Однак в "Ісламської держави" є й прихильниці: наприклад, у Франції та Німеччині 20 відсотків тих, хто виїздив для підтримки ісламістів до Сирії та Іраку, - жінки.

Повідомляється, що у Німеччині осіли 250 ісламістів, які воювали. Німецький уряд повідомив ICCT, що з Німеччини на боці екстремістів воювали 750 осіб. Нині у зонах збройного конфлікту знаходяться приблизно 30 відсотків від загальної кількості тих, хто виїхав. 100 осіб загинули, у тому числі 20 терористів-смертників. 250 бойовиків повернулись назад до Німеччини.

Як вказують автори дослідження, мотиви повернення більшості прихильників радикального ісламу до Європи невідомі. Експерти вважають, що частина з них була травмована реаліями у Сирії та Іраку та відчуває каяття. Інші ж, навпаки, повернулись додому з метою організації терактів та вербування нових бойовиків.