Трамп допускає розпад НАТО

Мільярдер і кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі з виборцями у Вісконсині розкритикував союзників Америки по НАТО, передає Reuters.

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Як заявив Трамп, інші члени Альянсу не вносять "свій справедливий внесок" у його діяльність, а сама організація, за його словами, "вичерпала себе".

"Або вони доплатять недоплачене, або нехай забираються. Навіть якщо це зруйнує НАТО, нехай зруйнує", - стверджує Трамп.

Зазначимо, що мільярдер уже не вперше критикує НАТО. Раніше він вже заявляв, що Альянс "створювався для боротьби з СРСР, якого більше не існує".