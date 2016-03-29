Трампу на виборах буде допомагати екс-радник Януковича

Дональд Трамп запросив республіканця Пола Джона Манафорта, який раніше працював з Віктором Януковичем і Партією регіонів, до свого штабу.

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За інформацією видання, Трамп має намір скористатися послугами Манафорта, щоб той підтримав його на з'їзді республіканців у Клівленді, який відбудеться цього літа. На цьому заході стане відомо ім'я кандидата від цього політичного крила на майбутніх президентських виборах.

Сам Трамп також підтвердив, що найняв Манфорта. "Так, це правда", - відповів мільярдер журналістам на відповідне питання.

Раніше в 1976 році Манафорт був консультантом у президентській кампанії Джеральда Форда, коли той опонував Рейгану. Також він брав участь у кампанії Рейгана в 1980. А в 1988 і 1996 – у Боба Доула і Джорджа Буша.

У недавньому минулому Манафорт як політичний консультант співпрацював з четвертим президентом України Віктором Януковичем, Партією регіонів та Ринатом Ахметовим.