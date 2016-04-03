Канада частково відновить контакти із Росією - прем’єр

04:58, 03 квітня 2016
Світ
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В уряді Канаді мають намір при кожній зустрічі із росіянами нагадувати про підтримку України.

REUTERS

Частину контактів Канади з Росією буде відновлено. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".  

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"Канада має велику підтримку України. Наша позиція чітка і непохитна: ми виступаємо проти нелегальної та незаконної територіальної експансії, яку здійснює Росія в Україні. І ми підтримуємо наших українських друзів. Так, ми заявили, що ми почнемо контактувати з Росією з низки питань, починаючи з Арктики та інших питань, але частина цих контактів – це при кожній можливості чітко заявляти, що ми рішучі у нашій підтримці України і будемо лишатися при цій позиції", - заявив прем’єр-міністр Канади.

Раніше глава МЗС країни Стефан Діон висловлювався, що політика ізоляції Росії не матиме позитивних наслідків і заявив про необхідність відновити діалог з Росією.

Нагадаємо, 18 березня уряд Канади ввів додаткові економічні санкції щодо Росії. У санкційний список потрапили 10 юридичних та 2 фізичних особи, активи яких будуть заморожені, також вони не зможуть здійснювати економічну діяльність.

Наголошується, що додаткові санкції були введені, поки Росія повністю не виконає Мінські угоди.

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