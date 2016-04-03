Вірменія перекинула до Нагорного Карабаху ракетні комплекси та "Смерчі" - ЗМІ (відео)

Про це повідомило місцеве видання Вірменії Times.am.

"Напередодні ввечері з Вірменії в Арцах були доставлені тактичні ракетні комплекси "Точка" і реактивні системи залпового вогню "Смерч", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по низці житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тому було вирішено застосувати заходи.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки й авіації.