США попередили, що заблокують продаж Ірану російських винищувачів Су-30

Про це заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Томас Шеннон, передає РБК з посиланням на Reuters.

Шеннон також зазначив, що подібна операція повинна бути схвалена Радою безпеки ООН.

У середині лютого УНІАН повідомляв, що іранські військові хотіли б придбати російську військову техніку й озброєння на суму не менше $8 млрд.

Так, іранська сторона була зацікавлена в придбанні російських винищувачів типу Су-30СМ, навчально-бойових літаків Як-130, вертольотів сімейства Мі-8 і Мі-17, російських берегових мобільних ракетних комплексів "Бастіон", оснащених надзвуковою протикорабельною ракетою "Яхонт", надводних кораблів класу фрегат, дизель-електричних підводних човнів і низки інших зразків бойової техніки.

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Але реалізації цих планів можуть завадити два фактори: Тегеран розраховує придбати російську зброю в кредит, але в Москві на це йти не готові через економічну кризу, а також резолюція Радбезу ООН №2231, що накладає обмеження на постачання Ірану звичайних озброєнь.