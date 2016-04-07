У Греції страйкують держслужбовці, закрито аеропорти: в містах по всій країні плануються мітинги

У Греції в четвер проходить добовий страйк працівників державного сектора, які виступають проти реформи системи пенсійного забезпечення та соціального страхування, передає РИА Новости.

З півночі припинено авіасполучення, скасовано всі рейси. З 6 ранку страйкують журналісти. Вранці не відкриються державні і муніципальні установи.

Акцію протесту проводить профспілка державного сектора ADEDY, який заявив про "ліквідацію системи соціального забезпечення, яка насувається". Профспілки вважають, що лівий уряд СІРІЗА продовжує неоліберальну політику жорсткої економії попереднього правого уряду.

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Федерація службовців цивільної авіації (OSYPA) приєдналася до страйку, додавши ще одну вимогу — "Ні розпродажу грецьких державних аеропортів". Влада Греції продає 14 аеропортів, їх покупцем є німецька компанія. Страйк авіадиспетчерів і співробітників служб цивільної авіації почався після опівночі 7 квітня і закінчиться опівночі того ж дня.

Громадський транспорт у четвер працює в звичайному режимі.

У містах по всій країні плануються мітинги. В Афінах мітинг відбудеться об 11 годині ранку на площі Клафмонас.