Українці в Польщі намагалися продати фальшиві держоблігації США на $100 млн

Польські правоохоронці в неділю, 18 березня, затримали вісім чоловік, в тому числі, двох громадян України, котрі намагалися продавати в країні фальшиві держоблігації уряду США вартістю 100 мільйонів доларів.

Про це УНІАН повідомили у польському Центральному антикорупційному бюро (CBA) у понеділок, відзначивши безпрецедентно високу суму фальшивих цінних паперів, яку злочинці хотіли продати у Польщі.

«Вчора після обіду у любельському та малопопольському воєводствах (аналог областей) агенти CBA затримали вісім людей. Серед них два італійці, два українці, молдаванка та троє поляків», - відзначили у бюро.

CBA відзначила, що у затриманні, крім її працівників, брали участь спеціальна група анти терористів.

«Злочинці не сподівалися таких швидких та рішучих дій Антикорупційного бюро», - відзначено у повідомлені.

Затримані ще сьогодні будуть доставлені до Окружної прокуратури у Любліні, яка займатиметься цією справою.

CBA відмовилася від додаткових коментарів на цю тему.