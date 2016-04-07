Путін: Захід зрозумів, що ізолювати Росію неможливо, незважаючи на "відомі події" в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Медіафорумі регіональних і місцевих ЗМІ "Правда і справедливість".

"Чому замовчується (на Заході операції РФ у Сирії – УНІАН), спочатку говорили про необхідність ізолювати Росію після відомих подій у Криму, потім стало зрозуміло, що це неможливо, а з початком нашої операції в Сирії - усвідомлення неможливості таких деструктивних дій стосовно нашої країни стали очевидними", - сказав Путін.

За його словами, операція РФ у Сирії сприяла вибудовуванню відносин із провідними державами в питанні боротьби з міжнародним тероризмом. Зокрема, проводяться постійні консультації з США.

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Він зазначив, щоб припинити потік біженців до Європи, щоб люди могли жити у себе вдома, потрібно відновити державність, де вона втрачена - в Лівії, і зміцнити там, де вона збереглася - в Сирії.

За його словами, в цьому сенсі російська армія із завданням в Сирії впоралася, оскільки вдалося зміцнити державність, структуру влади і сирійську армію.

Він заявив, що після виведення значної частини російського угруповання сирійська армія продовжує звільняти все нові й нові населені пункти.

"Як би кому не хотілося принизити роль наших дій із боротьби з терором, замовчати ці події – неможливо, але бажання таке є", - сказав Путін.