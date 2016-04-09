Медведєв пояснив, чому Росія не припинить постачати зброю Вірменії та Азербайджану

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" на каналі "Россия 1", передає BBC.

"Якщо ми собі уявимо на хвилинку, що Росія відмовилася від цієї ролі, - ми ж прекрасно розуміємо: це місце порожнім не буде. Будуть купувати зброю в інших країнах, ступінь її смертоносності від цього не зменшиться", - сказав Медведєв

За словами Медведєва, немає впевненості в тому, що "прихід на цей ринок постачальників зброї з інших країн полегшить ситуацію". Він висловив думку, що ситуація, "швидше за все, стане більш складною".

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"Я вважаю, що зброя може і повинна куплятися не тільки для того, щоб її використовувати, а для того, щоб вона була фактором стримування, і ось цей момент потрібно оцінювати всім сторонам конфлікту", - сказав Медведєв.

Напередодні про продовження поставок обом країнам згідно з контрактами як стратегічним партнерам говорив віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін.

Азербайджан є великим імпортером російської зброї. За період з 2010 по 2014 роки Москва і Баку уклали низку контрактів на постачання вертольотів, зенітно-ракетних систем, танкової техніки та артилерійських озброєнь загальною вартістю близько 4 мільярдів доларів.

Вірменія в 2013 році закупила російських озброєнь лише на 16 мільйонів доларів, вперше були поставлені важкі озброєння. У 2014 році постачань не було.

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Заяви Медведєва прозвучали на тлі взаємних звинувачень азербайджанської та вірменської сторони в порушенні умов перемир'я в Нагірному Карабасі, укладеного 5 квітня. Тоді військові дії на лінії зіткнення азербайджанських і карабахських військ були припинені, проте незабаром після цього сторони почали звинувачувати один одного у порушенні перемир'я.

Конфлікт в Нагірному Карабасі загострився в ніч на 2 квітня і переріс у збройні сутички, які сторони конфлікту називають наймасштабнішими за останні 22 роки.