"Панамські документи" свідчать про зв'язок Кремля з Клінтон – ЗМІ

Зокрема, відповідно до оприлюднених журналістами даних панамської компанії Mossack Fonseca, російський «Сбербанк» з березня вдається до послуг компанії лобістів Podesta Group у Вашингтоні для формування позитивного іміджу і полегшення санкційного тягаря РФ, передає dw.com з посиланням на британське видання The Observer.

Очолює фірму Тоні Подеста - один з основних збирачів коштів для передвиборної кампанії Клінтон, добре обізнаний член партії демократів з великими зв'язками. Брат Тоні Подеста - Джон є головою штабу Клінтон.

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Серед дочірніх компаній «Сбербанка», які лобіює Podesta Group, також вказані інвестиційна компанія "Тройка Диалог", зареєстрована на Кайманових островах, SBGB Cyprus Limited, зареєстрована на Кіпрі, і SB International, зареєстрована в Люксембурзі.

Як випливає з розслідування ICIJ, «Сбербанк» і "Тройка Диалог" використовуються особами, наближеними до президента РФ Володимира Путіна, для переведення державних фондів у сумнівні приватні інвестиції.

"Деякі з цих компаній спочатку були пов'язані з інвестиційним фондом "Тройка Диалог", який контролюється і управляється «Сбербанком» після того, як банк придбав інвестиційний банк "Тройка Диалог", - наголошується у тексті ICIJ. "Тройка Диалог" належить ВАТ "Сбербанк России" з 2012 року.

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Як зазначає The Observer, при цьому Podesta Group робить вигляд, що в особі «Сбербанка» має справу зі звичайним приватним фінансовим інститутом, а не з банком, що контролюються Центральним банком РФ, тобто російською державою. В іншому випадку лобісти змушені були б зареєструватися як агенти російського уряду, згідно із законом США про реєстрацію іноземних агентів.

Таким чином, пише The Observer, Джон і Тоні Подеста насправді лобіюють банк особистого користування Путіна, який є фінансовою гілкою Кремля і підконтрольних йому розвідслужб. Оскільки брати Подеста претендують на високі посади в Білому домі у разі перемоги Клінтон на президентських виборах, то їм, як і самій кандидатці у президенти США, доведеться публічно пояснити свій зв'язок із «Сбербанком».

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Нагадаємо, 3 квітня німецька газета Süddeutsche Zeitung і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднили розслідування "Панамські документи", в якому йдеться про численних офшорних компаніях, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, що включають 11,5 млн документів, викрадених з серверів одного з провідних реєстраторів офшорів у світі - панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.