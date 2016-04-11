В Афганістані терорист-смертник атакував автобус із новобранцями поліції, загинули 12 осіб

Терорист в якості мішені для нападу обрав автобус, що перевозив новобранців з академії поліції, пише Європейська правда з посиланням на ВВС.

За непідтвердженими даними, зловмисник використовав рикшу для приховування вибухових речовин.

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Раніше бойовики руху "Талібан" неодноразово нападали на поліцію і органи влади в Джелалабаді.

Місто Джелалабад є столицею провінції Нангархар, де два райони перебувають під контролем або як мінімум під впливом терористичного угруповання "Ісламська держава".