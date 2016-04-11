В Афганістані терорист-смертник атакував автобус із новобранцями поліції, загинули 12 осіб
17:21, 11 квітня 2016Світ
123 0
Щонайменше 12 людей були вбиті і десятки поранені терористом-смертником, який здійснив вибух в Джелалабаді на сході Афганістану.
REUTERS
Терорист в якості мішені для нападу обрав автобус, що перевозив новобранців з академії поліції, пише Європейська правда з посиланням на ВВС.
За непідтвердженими даними, зловмисник використовав рикшу для приховування вибухових речовин.
Читайте такожУ будівлю парламенту Афганістану потрапила ракета (фото)
Раніше бойовики руху "Талібан" неодноразово нападали на поліцію і органи влади в Джелалабаді.
Місто Джелалабад є столицею провінції Нангархар, де два райони перебувають під контролем або як мінімум під впливом терористичного угруповання "Ісламська держава".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter