В Афганістані терорист-смертник атакував автобус із новобранцями поліції, загинули 12 осіб

17:21, 11 квітня 2016
Світ
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Щонайменше 12 людей були вбиті і десятки поранені терористом-смертником, який здійснив вибух в Джелалабаді на сході Афганістану.

REUTERS

Терорист в якості мішені для нападу обрав автобус, що перевозив новобранців з академії поліції, пише Європейська правда з посиланням на ВВС.

 За непідтвердженими даними, зловмисник використовав рикшу для приховування вибухових речовин.

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Раніше бойовики руху "Талібан" неодноразово нападали на поліцію і органи влади в Джелалабаді.

Місто Джелалабад є столицею провінції Нангархар, де два райони перебувають під контролем або як мінімум під впливом терористичного угруповання "Ісламська держава".

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