Взяли приклад з України: У Молдові проросійські сили готуються палити шини
У Молдові глава проросійської "Нашої партії" Ренато Вусатий запропонував людям взяти з собою на протест 24 квітня змінний одяг і старі автопокришки.
Про це він заявив в своєму відеозверненні, інформує Newsmaker.
Він пообіцяв, що кожен, хто прийде на протест зі старими шинами, отримає за кожну гроші.
"Біля сцени один з моїх приятелів буде їх купувати. Наші активісти теж принесуть покришки. Буде здорово, якщо у нас збереться чотири-п'ять тисяч коліс: і сидіти буде на чому, і грітися буде навколо чого", - пояснив він.
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Політик пропонує не йти з площі, "до тих пір, поки правлячий режим не подасть у відставку і не будуть призначені дострокові парламентські вибори".
Громадянська платформа «Гідність і правда» заявила про відновлення масових протестів після відмови ЦВК у проведенні референдуму щодо зміни Конституції, який ініціювала платформа. Пізніше Ренато Вусатий заявив, що «Наша партія» підтримає протест 24 квітня.