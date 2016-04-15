Туреччина заблокувала російський пропагандистський сайт

Про це повідомив головний редактор Sputnik-Туреччина Турал Керімов, передає РІА Новости.

"Сьогодні вранці нам підтвердили блокування сайту. За словами представника Управління з телекомунікацій та зв'язку Туреччини, згідно із законодавством, вони не зобов'язані заздалегідь повідомляти про закриття сайтів. Для отримання більш детальної інформації їм потрібно відправити офіційний запит, чим ми зараз і займаємося", — сказав Керімов.

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Нагадаємо, сайт агентства Sputnik в Туреччині був заблокований ввечері в четвер. При спробі зайти на сторінку з'являється напис про застосування адміністративних заходів з боку влади.

"В результаті технічних перевірок і правової оцінки, відповідно до закону 5651, за рішенням від 14.04.2016 №490.05.01.2016.-56092 Управлінням з телекомунікацій і зв'язку щодо цього сайту (sputniknews.com) застосовуються адміністративні заходи", — йдеться у повідомленні, що з'являється при спробі відкрити сайт.