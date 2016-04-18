Шведський міністр залишив посаду через те, що порівняв Ізраїль з нацистами
Шведський міністр з питань житлово-комунального господарства Мехмет Каплан подав у відставку через те, що задовго до вступу на пост різко висловився про політику Ізраїлю.
Як повідомляє Російська служба ВВС, міністр сказав, що "Ізраїль ставиться до палестинців так само, як нацисти ставилися до євреїв".
Про відставку Каплана оголосив 18 квітня прем'єр-міністр країни Стефан Левен.
"Я отримав від Мехмета Каплана заяву про відставку, і я підтримав його [...] Я знаю Мехмета Каплана як людини, що дотримується гуманістичних і демократичних цінностей, але міністр повинен бути здатний представляти Швецію так, щоб не виникало непорозумінь", - заявив прем'єр на прес-конференції.
Про словах міністра раніше повідомила газета Svenska Dagbladet. Коментарі щодо ставлення Ізраїлю до палестинців були зроблені політиком ще в 2009 році, до того як Каплан став міністром в 2014 році.
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Заяву про відставку зроблено на тлі повідомлень про розбіжності в лавах шведського коаліційного уряду, що складається з Соціал-демократичної партії, яку представляє Левен, і Партії зелених, яку представляє Каплан.
Зазначимо, Палестину як суверенну державу визнали понад 130 країн світу.