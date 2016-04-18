Шведський міністр залишив посаду через те, що порівняв Ізраїль з нацистами

Як повідомляє Російська служба ВВС, міністр сказав, що "Ізраїль ставиться до палестинців так само, як нацисти ставилися до євреїв".

Про відставку Каплана оголосив 18 квітня прем'єр-міністр країни Стефан Левен.

"Я отримав від Мехмета Каплана заяву про відставку, і я підтримав його [...] Я знаю Мехмета Каплана як людини, що дотримується гуманістичних і демократичних цінностей, але міністр повинен бути здатний представляти Швецію так, щоб не виникало непорозумінь", - заявив прем'єр на прес-конференції.

Про словах міністра раніше повідомила газета Svenska Dagbladet. Коментарі щодо ставлення Ізраїлю до палестинців були зроблені політиком ще в 2009 році, до того як Каплан став міністром в 2014 році.

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Заяву про відставку зроблено на тлі повідомлень про розбіжності в лавах шведського коаліційного уряду, що складається з Соціал-демократичної партії, яку представляє Левен, і Партії зелених, яку представляє Каплан.

Зазначимо, Палестину як суверенну державу визнали понад 130 країн світу.