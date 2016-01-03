Ватикан долучився до країн, які визнають Палестину суверенною державою

Як зазначають у Ватикані, ця угода регулює статус католицької церкви в Палестині, яка фігурує в тексті саме як "держава Палестина", передає DW.

Також у документі висловлюється "підтримка мирних переговорів задля розв'язання ситуації в регіоні", пише інформагенція dpa.

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Угоду, яка є результатом шестирічних перемовин між Римо-католицькою церквою та представниками Палестинської автономії, розкритикували в Єрусалимі. Ізраїль охарактеризував її як поспішну, однобоку і таку, що не враховує "унікальний історичний статус єврейського народу та Єрусалима".

Варто зазначити, що відповідний документ було підписано ще наприкінці червня 2015 року.

Наразі Палестину як суверенну державу визнали понад 130 країн світу.

Нагадаємо, у 2012-му році Ватикан підтримав рішення Генеральної Асамблеї про надання Палестині статусу держави-спостерігача при ООН.