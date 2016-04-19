Росіяни почали витрачати більше 50% доходу на їжу - дослідження

Останній раз такий баланс був під час минулї кризи 2008-2009 років.

У лютому 2016 року харчові продукти з урахуванням алкоголю і тютюнових виробів вперше за вісім років зайняли більшу частину — 50,1% — в обороті роздрібної торгівлі Росії.

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Про це йдеться в щомісячному моніторингу соціально-економічного стану та самопочуття населення Інституту соціального аналізу та прогнозування РАНХіГС при президентові РФ, пише Комерсант.

Попередній рекорд був зафіксований у травні 2009 року, коли частка продуктів досягла 49,6% роздрібного товарообігу. Для порівняння: у 2015 році продовольство займало 48,6% від обороту, а в 2014-му — 47%.

"Зараз намітилася тенденція зростання частки витрат населення на продукти харчування, цілком логічно відображаючи факт зниження реальних доходів... і зростання бідності,— відомо, що чим бідніше домашнє господарство, тим більшу частину бюджету воно витрачає на продукти харчування",— пояснюють автори моніторингу.

В інституті підрахували, що в лютому 2016 року реальні доходи росіян у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизилися на 6,9%, а реальна зарплата — на 2,6%. Рівень бідності за підсумками 2015 року виріс на 2,2 процентного пункту (п. п.), до 13,4%.

Зниження рівня життя відзначає 50% населення, слідує з моніторингу РАНХіГС. Відповіддю на негативні явища в економіці стало скорочення споживчої активності — в режим економії увійшли не тільки малозабезпечені, але і середні верстви.

Так, частка бідних росіян, які стали економити на товарах і послугах, в березні 2016 року зросла на 0,6 в. п.— до 89%, а частка представників середнього класу збільшилася на 3,9 п.п.— до 79,3%. Від покупки звичних продуктів готові відмовитися 55,8% опитаних РАНХіГС росіян.