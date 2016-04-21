На нафтовому заводі в Мексиці стався потужний вибух

Про це повідомляє нафтова компанія Pemex на своїй сторінці в Twitter.

Вибух стався в середу близько 16:00 за місцевим часом (близько 0:00 четверга за Києвом). З заводу були евакуйовані кілька сотень співробітників, передає Дождь.

За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали троє робітників компанії.

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У компанії уточнили, що мова йде про завод Clorados 3 підприємства Petroquimica Mexicana de Vinilo, приймаються відповідні заходи для забезпечення контролю над ситуацією.