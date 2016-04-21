На нафтовому заводі в Мексиці стався потужний вибух
01:39, 21 квітня 2016Світ
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В штаті Веракрус на сході Мексики стався потужний вибух на нафтохімічному комплексі.
REUTERS
Про це повідомляє нафтова компанія Pemex на своїй сторінці в Twitter.
Вибух стався в середу близько 16:00 за місцевим часом (близько 0:00 четверга за Києвом). З заводу були евакуйовані кілька сотень співробітників, передає Дождь.
За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали троє робітників компанії.
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У компанії уточнили, що мова йде про завод Clorados 3 підприємства Petroquimica Mexicana de Vinilo, приймаються відповідні заходи для забезпечення контролю над ситуацією.
Explosion Pemex Paharitos @vhmichel@lopezmixteco@ruizhealy@RicardoAlemanMx@JoseCardenas1@CarlosLoretpic.twitter.com/UxQnek2jCQ— Enrique Valle (@drkevorkian_) April 20, 2016
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