Лукашенко помітив "примару блокових протистоянь" в світі

Про це повідомляє «БелТА».

«Викликає тривогу і така негативна світова тенденція, як набирає обертів новий етап «холодної війни». Замаячила примара нових блокових протистоянь, підривають фундаментальні основи глобальної і регіональної безпеки», - заявив Лукашенко.

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Президент Білорусі зазначивши, що це «особливо сумно усвідомлювати в рік 75-річчя початку Великої Вітчизняної війни».

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко у Москві заявив, що Білорусь "по-сусідськи" зацікавлена в мирі на українській землі