Лукашенко помітив "примару блокових протистоянь" в світі
14:59, 21 квітня 2016Світ
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні до народу і національних зборів заявив, що в світі "замаячила примара блокових протистоянь».
REUTERS
Про це повідомляє «БелТА».
«Викликає тривогу і така негативна світова тенденція, як набирає обертів новий етап «холодної війни». Замаячила примара нових блокових протистоянь, підривають фундаментальні основи глобальної і регіональної безпеки», - заявив Лукашенко.
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Президент Білорусі зазначивши, що це «особливо сумно усвідомлювати в рік 75-річчя початку Великої Вітчизняної війни».
Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко у Москві заявив, що Білорусь "по-сусідськи" зацікавлена в мирі на українській землі
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