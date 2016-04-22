У Єревані акція протесту проти приїзду Лаврова переросла у зіткнення з поліцією

Учасники акції пройшли ходою від площі Свободи в Єревані до посольства Росії, де відбулися сутички з поліцією, повідомляє Радіо Свобода.

Активісти звинуватили Лаврова у тому, що він привіз "антивірменський" мирний план врегулювання конфлікту довкола Нагірного Карабаху. Вони також зажадали припинити продаж російської зброї Азербайджану.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров прибув напередодні до Єревана, де сьогодні, 22 квітня, як очікується, обговорить з керівниками Вірменії двосторонні відносини і врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. На сьогодні запланована зустріч Лаврова з його вірменським колегою Едвардом Налбандяном.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 квітня в зоні карабаського конфлікту почалися масштабні зіткнення між Вірменією і Азербайджаном. Сторони звинуватили одна одну в початку військових дій. 5 квітня було досягнуто угоди про припинення вогню. В ООН через два дні після боїв повідомили, що жертвами збройного протистояння стали понад 30 людей, ще понад 200 були поранені.