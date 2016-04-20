ПАРЄ ухвалила резолюцію з врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі

Документ підписали 44 депутати, передає Росбалт. "Будучи переконаною в тому, що мирне врегулювання нагірно-карабахського конфлікту не має альтернативи, Парламентська Асамблея підтверджує свою постійну підтримку зусиллям співголів Мінської групи ОБСЄ - єдиного міжнародного узгодженого формату посередництва, для досягнення міцного і справедливого врегулювання цього конфлікту", - сказано в резолюції, розміщеній на офіційному сайті ПАРЄ.

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Її автори закликають поважати постійні заклики співголів Мінської групи підтримати їх мандат і не ускладнювати триваючі переговори. "Ми закликаємо всі сторони зробити рішучі кроки і проявити необхідну політичну волю для досягнення врегулювання шляхом переговорів на основі пропозицій країн-співголів - Франції, США та Росії, відображених у п'яти заявах на рівні президентів, починаючи з 2009 року", -наголошується в документі.

"Ми поділяємо стурбованість з приводу підвищення напруженості в зоні конфлікту. Використання важкого озброєння, зокрема, мінометів та ракетних пускових установок, неприйнятно і являє собою серйозну небезпеку для цивільного населення. Ми глибоко шкодуємо про загибель людей, в тому числі цивільних осіб", - підкреслюють члени ПАРЄ.

У резолюції підкреслено, що "створення механізмів для розслідування порушень режиму перемир'я і низці інших пропозицій співголів Мінської групи із заходів зміцнення довіри і консолідації за угодою про припинення вогню 1994 року буде сприяти зниженню напруженості і створенню сприятливої атмосфери для проведення мирних переговорів".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 квітня в зоні карабаського конфлікту почалися масштабні зіткнення між Вірменією і Азербайджаном. Сторони звинуватили одна одну в початку військових дій. 5 квітня було досягнуто угоди про припинення вогню.