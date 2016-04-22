Американця, який прилетів на гірокоптері до Капітолію, засудили до тюремного ув'язнення

Як повідомляє Російська служба ВВС, суд врахував пом'якшувальні обставини, у тому числі той факт, що 62-річний Хьюз повністю визнав провину і погодився співпрацювати зі слідством. В іншому випадку йому загрожувало ув'язнення на строк до трьох років.

В якості додаткового покарання суд постановив конфіскувати у засудженого гірокоптер.

Приблизно рік тому Хьюз на злегка доопрацьованому вручну гірокоптері пролетів над Конгресом на бриючому польоті, а потім посадив апарат на галявині поруч з будівлею.

Свій вчинок Хьюз пояснює політичними переконаннями і каже, що мав намір особисто передати членам Конгресу петицію проти нинішньої системи фінансування передвиборних кампаній.

Однак відразу після приземлення Хьюза затримали поліцейські, які дізналися з його поста в інтернеті про його плани і які чергували поруч з будівлею Капітолію.

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Нагадаємо, в День подяки 26 листопада 2015 року загорнутий в американський прапор чоловік пробрався на територію Білого дому, перестрибнувши через паркан з північної сторони. До того, як його зловили агенти Секретної служби, він встиг пробігти близько 20 метрів. При ньому була папка, про вміст якої не повідомлялося.