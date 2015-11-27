Невідомий чоловік з американським прапором проник на територію Білого дому

Входи і виходи з резиденції президента США Барака Обами були тимчасово заблоковані, повідомляє Лента.ру з посиланням на NBC News.

Зазначається, що інцидент стався в День подяки 26 листопада близько 14:45 (21:45 за київським часом). За інформацією ABC News, чоловік з американським прапором перестрибнув через паркан з північної сторони. До того, як його зловили, він встиг пробігти близько 20 метрів. При ньому, як наголошується, була папка. Її вміст не уточнюється.

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Особистість порушника і мотиви його вчинку з'ясовуються.

Барак Обама і його дружина Мішель під час інциденту перебували в Білому домі, де відзначали свято в колі сім'ї, передає Reuters. 25 листопада вони взяли участь у традиційній акції роздачі їжі в Центрі для бездомних у Вашингтоні. «Сьогоднішній день — це нагадування про необхідність бути вдячними за все, що у нас є, і поділитися своїм благословенням, допомагаючи іншим», — написала перша леді в своєму мікроблозі в Twitter.