КНДР виставила 300 систем залпового вогню вздовж кордону з Південною Кореєю

КНДР на півночі демілітаризованої зони виставила вздовж кордону близько 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) дальністю дії 40 кілометрів, повідомляє Газета.ru з посиланням на джерело у військових колах.

"Уточнюється, що калібр РСЗВ становить 122 міліметри. Такий самий діаметр снарядів використовувався пді час обстрілу південнокорейського острова Йонпхендо 2010 року, однак, дальність дії збільшилася вдвічі", - йдеться в повідомленні.

За словами джерела, такі снаряди можуть завдати шкоди значній частині північної провінції Кенгідо, а також теоретично досягти президентського палацу в Сеулі.

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Раніше Франція закликала Європейський союз запровадити додаткові санкції проти Пхеньяну на тлі повідомлень Південної Кореї, яка заявила, що КНДР виконала пуск балістичної ракети з підводного човна.