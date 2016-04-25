США почали "скидати кібербомби" на терористів ІД - NYT

До недавнього моменту Кіберкомандування США спеціалізувалося в основному на загрозах, які виходять від Китаю, Росії, Ірану і Північної Кореї.

Видання повідомляє, що питання використання кіберзброї проти ІД буде обговорюватися на зустрічі лідерів США, Німеччини, Франції та Італії в Ганновері 25 квітня, цитує видання ZN.UA.

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З допомогою застосування кіберзброї США мають намір підірвати можливості "Ісламської держави" з вербування нових прихильників, комунікації між командирами і бойовиками, а також за здійснення щоденних функцій, таких як грошові виплати терористам.

"Ми скидаємо кібербомби. Ми ніколи не робили цього раніше", - сказав заступник міністра оборони США Роберт Уорк.

Джерела видання повідомляють, що США почали свої кібердії проти ІД з впровадження в комп'ютерні мережі ісламістів з метою вивчення звичок лідерів бойовиків. А на даному етапі планується від їх імені роздавати накази бойовикам направлятися в ті райони, які найбільш уразливі для атак американських безпілотників або місцевих збройних сил.

Крім цього, США мають намір втручатися в електронні грошові перекази ІД і переводити фінансові кошти на помилкові адреси.