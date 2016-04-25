США почали "скидати кібербомби" на терористів ІД - NYT
Сполучені Штати відкрили новий фронт боротьби проти "Ісламської держави", вперше поставивши завдання кібернетичному командуванню США атакувати комп'ютерні мережі терористів, пише видання The New York Times.
До недавнього моменту Кіберкомандування США спеціалізувалося в основному на загрозах, які виходять від Китаю, Росії, Ірану і Північної Кореї.
Видання повідомляє, що питання використання кіберзброї проти ІД буде обговорюватися на зустрічі лідерів США, Німеччини, Франції та Італії в Ганновері 25 квітня, цитує видання ZN.UA.
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З допомогою застосування кіберзброї США мають намір підірвати можливості "Ісламської держави" з вербування нових прихильників, комунікації між командирами і бойовиками, а також за здійснення щоденних функцій, таких як грошові виплати терористам.
"Ми скидаємо кібербомби. Ми ніколи не робили цього раніше", - сказав заступник міністра оборони США Роберт Уорк.
Джерела видання повідомляють, що США почали свої кібердії проти ІД з впровадження в комп'ютерні мережі ісламістів з метою вивчення звичок лідерів бойовиків. А на даному етапі планується від їх імені роздавати накази бойовикам направлятися в ті райони, які найбільш уразливі для атак американських безпілотників або місцевих збройних сил.
Крім цього, США мають намір втручатися в електронні грошові перекази ІД і переводити фінансові кошти на помилкові адреси.