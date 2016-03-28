Безпілотники США завдали ударів по позиціях "Аль-Каїди" в Ємені
07:42, 28 березня 2016Світ
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Американські безпілотні літаки і авіація Саудівської Аравії завдали ударів по позиціях бойовиків підрозділу терористичного угруповання "Аль-Каїда" в Ємені.
REUTERS
Очевидці повідомляють, що в результаті авіаудару в провінції Абьян на одному з будинків, в якому знаходилися бойовики, були вбиті шість бойовиків, передає Бі-бі-сі.
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Раніше в неділю в результаті авіаударів імовірно американських безпілотників було вбито вісім бойовиків.
За останній рік "Аль-Каїда" посилила свої позиції в Ємені, користуючись збройним конфліктом у країні, який триває з 2014 року.
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