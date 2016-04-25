Австрія ввела тимчасовий контроль на кордоні з Угорщиною

Повідомляється, що 8:00 за місцевим часом рух з боку Угорщини на прикордонному пункті Нікельсдорф у федеральній землі Бургенланд здійснюється по одній смузі, передає "ЄвроПравда". Поліція відправляє вантажівки на пункт огляду. Через перевірки на кордоні утворилися затори.

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Для підтримки поліції для здійснення контролю на "зелених лініях" австрійська влада долучила військових.

У поліції зазначають, що влада федеральної землі Бургенланд повинна гарантувати, що перетин кордону проходитимите тільки в передбачених для цього пунктах пропуску.

Раніше повідомлялося, що Австрія офіційно заявила, що посилить заходи прикордонного контролю в пункті Бреннер на кордоні з Італією не пізніше ніж з 1 червня.