Австрія вважає необхідним закрити для біженців маршрут через Італію

Про це сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц, передає Deutsche Welle.

"Ми маємо зробити на італійсько-середземноморському маршруті все те, що зробили на західнобалканському. Має стати зрозуміло, що час швидкого пропуску (біженців. - Ред.) до Центральної Європи закінчився, байдуже, яким маршрутом. Кордони мусять лишатися закритими", - сказав він.

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У свою чергу канцлер Австрії Вернер Файман закликав Берлін запровадити верхню межу прийому біженців, як це раніше зробила його країна. "Лише тоді, коли Німеччина назве цифру, на яку орієнтуватиметься, і прийматиме лише біженців з кризових регіонів, можна буде зламати логіку хаотичної міграції", - сказав він місцевій газеті Österreich, яка вийшла друком у неділю.

Раніше УНІАН повідомляв, що країни-члени ЄС прагнуть запобігти проникненню біженців з Балканського півострова до інших країн ЄС після перекриття так званого "балканського маршруту" іншими шляхами.