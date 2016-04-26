ЗМІ: Перебіжчиця розповіла про насильство проти жінок в армії КНДР

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

У центрі Сеула у вівторок відбувся мітинг, в ході якого голова альянсу Цой Су Хян заявила, що одна колишня медсестра в Корейської народної армії "майже кожен день піддавалася сексуальному насильству з боку кадрових військовослужбовців". А коли медсестра поскаржилася в партком, то не її кривдників, а її саму з ганьбою вигнали з військової служби.

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Раніше Цой Су Хян, яка сама служила в північнокорейської армії, розповіла в сеульському виданню, що з 120 солдатів в її підрозділі налічувалося 20 чоловіків-офіцерів, і двоє з них у своєму загоні ґвалтували практично кожну жінку.