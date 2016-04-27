Путін розповів про "нехлюйство", через яке скасували перший пуск із космодрому "Восточний"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на засідання держкомісії з запуску космічного корабля "Союз-2.1 а".

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"При освоєнні нової техніки, а ми знаємо і бачимо, що ця техніка освоюється, можливі збої – це природно, це зрозуміло. І в цих випадках потрібно підтримати людей, які стикаються з проблемами. Наприклад, з'являється нова техніка, нові агрегати, нові компоненти, потрібні нові математичні розрахунки – я знаю: мені регулярно доповідають про те, що відбувається", - сказав Путін.

За його словами, людей, які прагнуть до результату, але стикаються з проблемами, а потім їх долають, треба тільки підтримати.

"Але якщо мені керівник галузі Ігор Комаров розповідає, що з чотирьох збоїв - пусків на Куру – два через негоду, а два через те, що агрегат якийсь, гіроскоп, опинився в неналежному стані, виникає питання – ви знаєте, навіть не потрібно бути великим фахівцем у такій складній галузі, як ракетна, щоб запитати: його що – не могли довести до потрібної кондиції чи не могли перевірити перед тим, як монтувати. Це що таке? Це що, хіба складні математичні розрахунки? На мій погляд, це пов'язано з нехлюйством і з недостатнім контролем над всіма елементарними, але такими важливими в даній галузі процесами", - сказав Путін.

Він заявив, що має намір скоригувати свої плани для того, щоб бути присутнім під час пуску.

Як повідомляв УНІАН, перший запуск із космодрому "Восточний" повинні були здійснити 27 квітня о 5:01 (мск). Триступенева ракета-носій "Союз-2.1, а" з розгінним блоком "Волга" мала вивести на орбіту космічний апарат "Аїст-2Д", науковий супутник МДУ "Ломоносов", а також наносупутник SamSat-218.

За півтори хвилини до старту запуск перенесли. Це пояснили технічними проблемами. Збій зафіксувала автоматична система: виявилось, що пошкоджений прилад, який відповідає за включення і вимикання двигунів, відділення ступенів і напрямок польоту. За попередньою інформацією, запуск ракети планують здійснити 28 квітня.