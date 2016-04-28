НАТО "вивчає" російськомовних жителів Балтії, щоб уникнути сюрпризів

Про це йшла мова на конференції "Російськомовні меншини трьох Балтійських країн", яку провело командування Об'єднаними силами НАТО в голландському Брунссумі, пише BaltNews.

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Заступник начальника штабу JFC Brunssum генерал-майор Скотт Сміт керував обміном інформацією між персоналом Штаб-квартири НАТО в Брунссумі і групою високопоставлених військових і цивільних фахівців з Балтійських країн. Метою було сприяння поліпшенню розуміння ситуації в середовищі російськомовних жителів, що населяють північний фланг НАТО.

Генерал Фарина, командувач JFC Brunssum, у своєму зверненні підкреслив необхідність цілісних рішень і чіткої ситуаційної обізнаності, щоб бути ефективними: "Ми повинні бути добре поінформовані заздалегідь, щоб не дивуватися".

Один із доповідачів, полковник армії США Лора Поттер, підкреслила намір Росії "захистити" 22 млн російськомовних людей, що живуть в близькому зарубіжжі.

Зазначається, що цей захід, з серії подібних конференцій, дав можливість персоналу штабу отримати точне уявлення про можливі дії Росії в середовищі російськомовних меншин.