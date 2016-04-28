У Грузії затримали п'ять осіб при спробі продати уран за $3 мільйони

Як повідомив слідчий з особливо важливих справ СГБ Савла Мотіашвілі, затримані намагалися продати 1 кілограм урану-238 і 665 грамів урану-235 на загальну суму в 3 млн доларів.

Про походження радіоактивної речовини грузинське слідство поки не говорить, повідомляє Російська служба ВВС за інформацією Служби державної безпеки країни.

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Якщо провина затриманих підтвердиться, їм загрожує від 5 до 10 років тюремного ув'язнення.

Минулого тижня в Грузії були затримані троє громадян Грузії і троє громадян Вірменії, яких підозрюють у спробі продати уран-238 на суму в 200 млн доларів.

За словами Савла Мотіашвілі, в квартирі одного із затриманих було виявлено контейнер з ураном, готовий до транспортування.

У 2006 році уродженець Північної Осетії був заарештований на грузинській території при спробі продати уран на суму в 1 млн доларів, він був засуджений до 8,5 років в'язниці.