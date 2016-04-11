Південна Осетія має намір провести референдум про входження до складу РФ до кінця серпня
Влада Південної Осетії планує провести референдум про входження до складу РФ до серпня цього року, точні терміни поки не визначені.
Про це в інтерв'ю ТАСС повідомив президент самопроголошеної республіки Леонід Тібілов.
Він пояснив, що на голосування буде винесено питання про зміну південноосетинської конституції, що дозволить у майбутньому звернутися до керівництва Росії з проханням про приєднання.
Цхінвал не чекає, що російська сторона одразу відреагує на результати референдуму.
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"В даний час, виходячи з ситуації в світі, ми б не хотіли піддавати серйозним політичним ризикам нашого стратегічного партнера в особі Росії. Відповідно, ми прийшли до висновку, що нам потрібно внести зміни в чинну конституцію, у її 10-ю статтю. Внести такі зміни, які б дозволяли президенту звернутися за погодженням з парламентом республіки до вищого керівництва Росії з питання розгляду можливості входження до її складу", - заявив президент Південної Осетії.
Стаття 10 Конституції Південної Осетії свідчить, що республіка має право вступати у союз з іншими державами і передавати органам спілки здійснення частини своїх повноважень.
"Ми плануємо провести референдум з питання доповнення цієї статті абзацами зі змістом, що Республіка Південна Осетія має права передавати здійснення частини своїх повноважень РФ - тут ми конкретно вказуємо Росію - в разі укладання з нею відповідного договору", - розповів Тібілов.
"А далі те, що я вже визначив: дати президенту (Південної Осетії) можливість звернутися до керівництва Росії з проханням про прийняття нашої республіки до складу РФ. Ясна річ, що в якості нового суб'єкта Росії", - зазначив він.
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Референдум, зазначив президент, "буде внутрішньодержавною процедурою, це внутрішня справа республіки". "Ми отримаємо відповідь, я на 100 відсотків впевнений, що народ скаже "так". І природно, користуючись вже цією статтею, ми спокійно зможемо звернутися до вищого керівництва Росії. Будемо чекати моменту, коли зірки можуть зійтися, щоб реалізувати підсумки", - додав південноосетинський президент.
Відповідаючи у цьому зв'язку на питання про намір балотуватися на другий президентський термін в 2017 році, Тібілов дав зрозуміти, що це цілком реально.
"Якогось конкретного заяви я поки не роблю, але це не виключено, - заявив він. - Тим більше, це дозволяє конституція, так і від нашого народу такі побажання є".