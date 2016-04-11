Південна Осетія має намір провести референдум про входження до складу РФ до кінця серпня

Про це в інтерв'ю ТАСС повідомив президент самопроголошеної республіки Леонід Тібілов.

Він пояснив, що на голосування буде винесено питання про зміну південноосетинської конституції, що дозволить у майбутньому звернутися до керівництва Росії з проханням про приєднання.

Цхінвал не чекає, що російська сторона одразу відреагує на результати референдуму.

Читайте такожЗагроза і виклик всьому світу: глава МЗС Британії охарактеризував поведінку Росії

"В даний час, виходячи з ситуації в світі, ми б не хотіли піддавати серйозним політичним ризикам нашого стратегічного партнера в особі Росії. Відповідно, ми прийшли до висновку, що нам потрібно внести зміни в чинну конституцію, у її 10-ю статтю. Внести такі зміни, які б дозволяли президенту звернутися за погодженням з парламентом республіки до вищого керівництва Росії з питання розгляду можливості входження до її складу", - заявив президент Південної Осетії.

Стаття 10 Конституції Південної Осетії свідчить, що республіка має право вступати у союз з іншими державами і передавати органам спілки здійснення частини своїх повноважень.

"Ми плануємо провести референдум з питання доповнення цієї статті абзацами зі змістом, що Республіка Південна Осетія має права передавати здійснення частини своїх повноважень РФ - тут ми конкретно вказуємо Росію - в разі укладання з нею відповідного договору", - розповів Тібілов.

"А далі те, що я вже визначив: дати президенту (Південної Осетії) можливість звернутися до керівництва Росії з проханням про прийняття нашої республіки до складу РФ. Ясна річ, що в якості нового суб'єкта Росії", - зазначив він.

Читайте такожРосія веде велику геополітичну гру і ні в якому разі не виведе війська з Донбасу - Stratfor

Референдум, зазначив президент, "буде внутрішньодержавною процедурою, це внутрішня справа республіки". "Ми отримаємо відповідь, я на 100 відсотків впевнений, що народ скаже "так". І природно, користуючись вже цією статтею, ми спокійно зможемо звернутися до вищого керівництва Росії. Будемо чекати моменту, коли зірки можуть зійтися, щоб реалізувати підсумки", - додав південноосетинський президент.

Відповідаючи у цьому зв'язку на питання про намір балотуватися на другий президентський термін в 2017 році, Тібілов дав зрозуміти, що це цілком реально.

"Якогось конкретного заяви я поки не роблю, але це не виключено, - заявив він. - Тим більше, це дозволяє конституція, так і від нашого народу такі побажання є".