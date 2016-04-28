Росія відкидає звинувачення у бомбардуванні Алеппо, заявляючи про літак "антиіділівської" коаліції

"Протягом останніх кількох діб в районі Алеппо ніяких польотів літаків російських ВКС не виконувалося. За наявними у нас даними, ввечері 27 квітня в повітряному просторі над Алеппо вперше після довгої перерви працював літак однієї з країн так званої "антиіділівської" коаліції", - заявив офіційний представник міністерства генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, в Алеппо під бомбардування потрапила лікарня "Лікарів без кордонів". В результаті авіаудару загинули близько 30 людей, десятки поранених.

У сирійській опозиції заявили, що авіаудару завдала російська авіація.