Армія Асада планує наступ на сирійські міста, підконтрольні ІДІЛ - ЗМІ

Про це заявив постійний представник Росії при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві Олексій Бородавкін, передає РІА Новости.

Він нагадав, що режим перемир'я не поширюється на "Ісламську державу", "Джебхат ан-Нусру" та інші терористичні угруповання.

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"Унаслідок цих дій (боротьби з ІДІЛ - Ред.) була звільнена Пальміра, а тепер готуються подальші наступальні операції в напрямку Дейр ез-Зора і Ракки. Саме проти таких угруповань як "Джебхат ан-Нусра" в Алеппо в деяких інших місцях йдуть бої", — сказав Бородавкін.

Нагадаємо, сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великобританії, заявляла, що в результаті авіаударів по утримуваних опозицією районах Алеппо 28 квітня загинула 31 людина. При бомбардуванні госпіталю, яке сталося пізно ввечері, загинули щонайменше 27 осіб.