Великий адронний коллайдер зупинився через тхора

Рано вранці 29 квітня, коли колайдер працював, відбулося "кілька електричних перевантажень", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

З'ясувалося, що в електричну систему пристрою пробрався тхір. До самого прискорювача він не проник.

Тварина загинула у високовольтному трансформаторі від удару струмом. Усунення наслідків інциденту займе кілька днів.

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Представник Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) Арно Марсольє сказав Бі-бі-сі, що в інциденті немає нічого дивного, оскільки колайдер розташований в сільській місцевості у Швейцарії.

За його словами, подібні "дрібні події" завжди супроводжували роботу коллайдера.

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Так, у 2009 році об'єкт відключився через можливе потрапляння птаха.

"Не кращий тиждень для БАК!", - зазначається в офіційному звіті CERN про подію.