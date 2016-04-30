Великий адронний коллайдер зупинився через тхора
Великий адронний коллайдер - найбільший у світі прискорювач заряджених частинок - відключений після короткого замикання, викликаного тхором.
Рано вранці 29 квітня, коли колайдер працював, відбулося "кілька електричних перевантажень", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
З'ясувалося, що в електричну систему пристрою пробрався тхір. До самого прискорювача він не проник.
Тварина загинула у високовольтному трансформаторі від удару струмом. Усунення наслідків інциденту займе кілька днів.
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Представник Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) Арно Марсольє сказав Бі-бі-сі, що в інциденті немає нічого дивного, оскільки колайдер розташований в сільській місцевості у Швейцарії.
За його словами, подібні "дрібні події" завжди супроводжували роботу коллайдера.
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Так, у 2009 році об'єкт відключився через можливе потрапляння птаха.
"Не кращий тиждень для БАК!", - зазначається в офіційному звіті CERN про подію.