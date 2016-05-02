У ВМС США вважають, що маневрами своїх літаків над Балтійським морем РФ хоче "надіслати сигнал"
Російські літаки, що допускають небезпечні зближення над Балтійським морем з американськими літаками, не намагаються спровокувати інциденти.
Про це заявив глава ВМС США Джон Річардсон, передає РБК з посиланням на Associated Press.
"Я не думаю, що росіяни намагаються спровокувати інцидент. Я думаю, що вони намагаються надіслати сигнал", — сказав він.
"Я думаю, що це досить ясно, що вони хочуть повідомити нам, що вони бачать, що ми перебуваємо у Балтійському морі", — пояснив Річардсон.
Він додав, що дії російських літаків збільшують шанси на "тактичний прорахунок", але у випадку, якщо який-небудь інцидент станеться, США будуть намагатися згладити ескалацію напруженості між країнами. "Ми чекаємо певної нормалізації", — наголосив глава ВМС.
Раніше американські військові повідомили, що російський винищувач Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем провів небезпечний маневр лише за 30 м від американського літака-розвідника.
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Це другий випадок у Балтійському морі протягом квітня, коли США звинувачують російських військових в агресивній поведінці.
У першій половині квітня винищувачі Су-24 пролетіли, за твердженням Пентагона, в небезпечній близькості від есмінця "Дональд Кук". Американські військові тоді попередили, що такі маневри "можуть без будь-якої на те необхідності посилити напруженість між країнами і призвести до прорахунку або інциденту, наслідком якого будуть серйозні поранення або загибель людей".
У свою чергу, російська сторона наполягала на тому, що проліт літаків над кораблем був безпечним.