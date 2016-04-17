Міноборони Росії заперечує небезпечне зближення Су-27 з літаком США

Про це заявив представник Міноборони Росії Ігор Конашенко, передає Бі-бі-сі. Він сказав, що політ Су-27 над Балтикою проходив у відповідності з міжнародними правилами, позаштатних ситуацій не було.

Читайте такожСША заявили, що російський винищувач перехопив їх літак над Балтикою"Інформація закордонних ЗМІ про нібито небезпечне наближення 14 квітня російського літака Су-27 до американського літака-розвідника RC-135 в небі над Балтійським морем не відповідає дійсності", - сказав Ігор Конашенков.

За словами представника Міноборони, 14 квітня чергові сили ППО над Балтійським морем виявили невідому повітряну ціль, яка з великою швидкістю прямувала до російського державного кордону. "Для ідентифікації зі складу чергових сил авіації Балтійського флоту було піднято один винищувач Су-27, який, здійснивши її обліт, визначив об'єкт як літак-розвідник RC-135U ВПС США", - сказав він.

Він додав, що після встановлення візуального контакту з російським літаком літак-розвідник змінив курс на протилежний від російського кордону бік.

Раніше про перехоплення російським винищувачем Су-27 літака-розвідника ВПС США RC-135 над Балтійським морем повідомив американським ЗМІ представник Європейського командування збройних сил США Денні Ернандес. "14 квітня літак RC-135 американських ВПС, який здійснював плановий переліт в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, був перехоплений російським Су-27 в небезпечній і непрофесійній формі", - сказав він.

За його словами, літак також здійснював безладні і агресивні маневри. "Небезпечні і непрофесійні дії одного пілота можуть призвести до непотрібної ескалації напруженості між країнами", - сказав Денні Ернандес.

Відзначається, що перехоплення сталося невдовзі після того, як російські Су-24 протягом декількох днів занадто близько підлітали до корабля "Дональд Кук" у міжнародних водах Балтики.

Тоді європейське командування збройних сил США випустило заяву, в якій виражалося "глибоке занепокоєння" з приводу "небезпечних і непрофесійних російських повітряних маневрів".