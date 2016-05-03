У Єврокомісії сумніваються, що угоду про вільну торгівлю між США і ЄС підпишуть найближчим часом - ЗМІ

США роблять занадто мало, для того щоб угода була укладена вже в 2016 році, цитує газета Süddeutsche Zeitung високопоставленого представника Брюсселя, передає Deutsche Welle.

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За його словами, після паузи, яка, у зв'язку з виборами в США, Німеччині та Франції, може затягнутися до кінця 2017 року, буде важко повернутися до переговорів про зону вільної торгівлі. Як відзначає видання, європейці також побоюються реакції США на витік інформації щодо тексту угоди. Американці завжди були прихильниками суворої секретності переговорів.

Екологічна організація Greenpeace 2 травня оприлюднила документи про переговори щодо TTIP, які опинилися в її розпорядженні. Серед іншого в них йшлося про серйозні розбіжності сторін у питаннях захисту прав споживачів, проблеми з безпекою продовольчих продуктів, в екологічному законодавстві.