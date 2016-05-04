Брідлав: Моя кар'єра закінчується спробами запобігти новій "холодній війні"

Колишній головнокомандувач Об'єднаними силами в Європі, генерал ВПС США Філіп Бридлав, який у вівторок пішов у відставку, у прощальній промові поділився спогадами про те, що початком його кар'єри більш ніж три десятиліття тому була діяльність, спрямована на збереження миру з Радянським Союзом під час «холодної війни».

«Я думаю, що сьогодні моя кар'єра закінчується спробами запобігти новій «холодній війні» - і зберегти мир, - заявив Брідлав у прощальному зверненні, незадовго до того, як військові в штаб-квартирі Європейського командування в Німеччині востаннє салютували йому. - Тепер я покладаю цю місію на вас».

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Бридлав передав командування Об'єднаними збройними силами НАТО генералу Куртісу Скапаротті, передає Голос Америки.

Аналогічна церемонія відбудеться в середу для передачі інших повноважень Брідлава, а саме посади верховного головнокомандувача ОЗС в Європі.

Завдяки збільшення оборонних витрат США, НАТО планує посилити військову присутність у Східній Європі, проводити тут ротацію військових частин, регулярні військові навчання, а також створити склади постачання, які дозволять оперативно розгорнути сили швидкого реагування, необхідні для стримування Росії.