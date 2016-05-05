На заході Канади вирує лісова пожежа: згоріло вже півтори тисячі будинків (фото)

Як передає радіо Свобода , вогнем знищено понад півтори тисячі будівель. Інформації про постраждалих немає.

На даний час пожежею охоплено близько 7,5 тисяч гектарів лісових площ. Загасити вогонь у лісі, що розгорівся 1 травня, пожежникам перешкоджає вітер.

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Полум’я розгорілось в населеному пункті Форт-МакМеррей, розташованому в північно-східній частині провінції Альберта. Тут є нафтоносні піски регіону.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключив залучення військових літаків для допомоги в гасінні пожежі в потерпілому районі. Напередодні польоти туди і звідти були скасовані.