На заході Канади вирує лісова пожежа: згоріло вже півтори тисячі будинків (фото)
09:10, 05 травня 2016Світ
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Через лісову пожежу, що вирує у західній канадській провінції Альберта, владі довелося евакуювати 88 тисяч людей.
Як передає радіо Свобода, вогнем знищено понад півтори тисячі будівель. Інформації про постраждалих немає.
На даний час пожежею охоплено близько 7,5 тисяч гектарів лісових площ. Загасити вогонь у лісі, що розгорівся 1 травня, пожежникам перешкоджає вітер.
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Полум’я розгорілось в населеному пункті Форт-МакМеррей, розташованому в північно-східній частині провінції Альберта. Тут є нафтоносні піски регіону.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключив залучення військових літаків для допомоги в гасінні пожежі в потерпілому районі. Напередодні польоти туди і звідти були скасовані.
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