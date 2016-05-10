"Смачний і соковитий": У Німеччині через погрози закрився ресторан, названий на честь президента Туреччини

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Як зазначили власники закладу, вони були змушені закрити його "до подальшого повідомлення".

За їхніми словами, вони через конкретні погрози "відчули, що не можуть гарантувати безпеку своїх співробітників, однак продовжать викривати кричущу несправедливість".

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Бургер, названий на честь турецького президента, вперше з'явився в меню закладу в кінці квітня.

"Ердоган-бругер" рекламувався як "смачний і соковитий" з козячим сиром.

Інформацію про нововведення в меню закладу одразу ж підхопили місцеві та національні ЗМІ, після чого всі бургери були розпродані.

Нагадаємо, популярний комік в ефірі німецького молодіжного телеканалу ZDF Neo прочитав вірш, який у жорсткій формі висміював Ердогана. Після цього відео було видалено з сайту телеканалу за нібито "невідповідність вимогам сатиричних програм". Сам Бемерманн заявив, що навмисно записав такий вірш, щоб продемонструвати межі сатири.

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Втім, за фактом зачитування вірша в телеефірі Анкара офіційно звернулася до уряду ФРН з проханням покарати Бемерманна за статтею Кримінального кодексу Німеччини, яка передбачає покарання за образи на адресу глав інших держав. Для провадження за цією статтею необхідна згода німецького уряду. 15 квітня уряд у Берліні це згоду надав.