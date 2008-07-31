Караджич сьогодні постане перед Гаазьким трибуналом

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич вперше постане сьогодні перед Гаазьким трибуналом. Таким чином почнеться процес, який не міг початися тринадцять років, – весь цей час Караджичу вдавалося ховатися від міжнародного правосуддя, передає Эхо Москвы.

Вести засідання трибуналу буде голландський суддя Альфонс Орі, якого призначили головуючим на весь час процесу. Відповідно до процедури, Караджичу перерахують пункти звинувачення. Йому зачитають спеціальний акт, який складається з 27-ми пунктів. Основні звинувачення – геноцид, військові злочини і злочини проти людяності. На цьому сьогоднішнє засідання закінчиться. Караджичу відведуть 30 днів на те, щоб ознайомитися зі звинуваченням і визнати свою провину. Якщо цього не відбудеться, почнеться повномасштабний процес, із залученням свідків, яких у справі проходять сотні. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич був виданий Гаазькому трибуналу напередодні. До цього обвинувачений у військових злочинах тринадцять років переховувався в Белграді, він змінив зовнішність і займався медициною. Зловити Караджича вдалося минулого тижня в результаті спецоперації, подробиці якої сербські власті не розголошують.

Якщо Радована Караджича визнають винним за всіма пунктами звинувачення, йому загрожує довічне ув’язнення.