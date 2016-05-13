У віці 116 років померла найстаріша мешканка Землі

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Як повідомили в організації Gerontology Research Group, яка спеціалізується на людях старше 110 років, Джонс померла в ніч на четвер, 12 травня, в будинку престарілих в районі Бруклін, де прожила близько 30 років. Останні 10 днів вона хворіла.

Джонс була визнана найстарішою мешканкою планети 17 червня 2015 року, коли у віці 116 років померла інша американка Джералиэн Теллі.

За даними Gerontology Research Group, тепер найстаршою жителькою Землі неофіційно вважається 116-річна Емма Морано з італійської комуни Verbania.

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Сюзанна Мушатт Джонс народилася в багатодітній сім'ї в Алабамі. Крім неї, батьки виховували ще 11 дітей. До переїзду в Нью-Йорк вона працювала на бавовняній плантації свого батька. У Нью-Йорку жінка працювала нянею і поступово перевезла в місто всю свою сім'ю. У 1928 році Джонс вийшла заміж за Генрі Джонса, однак незабаром вони розлучилися. У Сюзанни не було дітей, про неї піклувалися племінники і племінниці.

У 2014 році її племінниця Лавіла Мушатт Уотсон опублікувала біографічну книгу "Сюзанна - наша неймовірна 114-річна тітка".

За даними Книги рекордів Гіннесса, найстарішою довгожителькою в світі була француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років.