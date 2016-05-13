Іспанська влада евакуює 9 тисяч людей через масштабну пожежу біля Мадрида
Через масштабну пожежу на звалищі автомобільних покришок неподалік Мадрида іспанська влада вирішила евакуювати мешканців навколишніх міст.
Як пише Європейська правда з посиланням на видання El Mundo, влада прийняла таке рішення, щоб уникнути будь-яких ризиків, оскільки в регіоні спостерігається погіршення погодних умов і сильний вітер може віднести хмару токсичного диму до населених пунктів.
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У зоні ризику опинилося місто Квіньон, де мешкають близько 9 тисяч осіб. Зазначається, що 80% населення і так полишили місто, щоб уникнути отруєння токсичним димом. Решту жителів розселять у школах і спортивних павільйонах міста Сесенья.
Як повідомляв УНІАН, над Мадридом піднялася величезна хмара токсичного диму, причиною якого стала пожежа на крупному звалищі використаних шин в передмісті іспанської столиці.