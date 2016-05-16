У Кабулі проходять протести через зміни маршруту багатомільйонного енергопроекту (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, у протестах беруть участь кілька тисяч осіб. При цьому деякі протестувальники кидали каміння і намагалися перелізти через морські контейнери, встановлені для блокування вулиць в урядовому кварталі Кабула.

Водночас повідомляється, що на даний момент ніяких повідомлень про серйозні факти насильства не надходило.

Демонстранти вимагають, щоб маршрут ЛЕП потужністю 500 кВ, що з'єднує Туркменістан з Афганістаном, як і планувалося спочатку, проходив через дві центральні провінції поблизу Кабула з великою чисельністю населення хазарейців.

"Ми хочемо наші права. Ми більше не допустимо дискримінації", - заявив один з протестуючих.

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Зазначимо, що влада Афганістану в цілях економії змінила початковий маршрут лінії електропередач, вирішивши прокладати його через перевал Саланг поблизу афганської столиці. На думку уряду, маршут через провінції хазарейців обійдеться дорожче і відкладе втілення інших проектів.

Дана ЛЕП є частиною масштабного енергетичного проекту TUTAP, який розрахований на з'єднання енергосистем Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Афганістану та Пакистану. Проект, як очікується, забезпечить електроенергією близько 10 афганських провінцій.