У Кабулі проходять протести через зміни маршруту багатомільйонного енергопроекту (фоторепортаж)
У столиці Афганістану Кабулі у понеділок, 16 травня, проходять протести представників шиїтської етнічної меншини Афганістану хазарейців через зміну маршруту запланованого будівництва гілки багатомільйонного енергетичного проекту з Туркменістаном.
Як повідомляє Reuters, у протестах беруть участь кілька тисяч осіб. При цьому деякі протестувальники кидали каміння і намагалися перелізти через морські контейнери, встановлені для блокування вулиць в урядовому кварталі Кабула.
Водночас повідомляється, що на даний момент ніяких повідомлень про серйозні факти насильства не надходило.
Демонстранти вимагають, щоб маршрут ЛЕП потужністю 500 кВ, що з'єднує Туркменістан з Афганістаном, як і планувалося спочатку, проходив через дві центральні провінції поблизу Кабула з великою чисельністю населення хазарейців.
"Ми хочемо наші права. Ми більше не допустимо дискримінації", - заявив один з протестуючих.
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Зазначимо, що влада Афганістану в цілях економії змінила початковий маршрут лінії електропередач, вирішивши прокладати його через перевал Саланг поблизу афганської столиці. На думку уряду, маршут через провінції хазарейців обійдеться дорожче і відкладе втілення інших проектів.
Дана ЛЕП є частиною масштабного енергетичного проекту TUTAP, який розрахований на з'єднання енергосистем Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Афганістану та Пакистану. Проект, як очікується, забезпечить електроенергією близько 10 афганських провінцій.