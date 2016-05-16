У Кабулі проходять протести через зміни маршруту багатомільйонного енергопроекту (фоторепортаж)

13:47, 16 травня 2016
Світ
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У столиці Афганістану Кабулі у понеділок, 16 травня, проходять протести представників шиїтської етнічної меншини Афганістану хазарейців через зміну маршруту запланованого будівництва гілки багатомільйонного енергетичного проекту з Туркменістаном.

REUTERS

Як повідомляє Reuters, у протестах беруть участь кілька тисяч осіб. При цьому деякі протестувальники кидали каміння і намагалися перелізти через морські контейнери, встановлені для блокування вулиць в урядовому кварталі Кабула.

Водночас повідомляється, що на даний момент ніяких повідомлень про серйозні факти насильства не надходило.

Демонстранти вимагають, щоб маршрут ЛЕП потужністю 500 кВ, що з'єднує Туркменістан з Афганістаном, як і планувалося спочатку, проходив через дві центральні провінції поблизу Кабула з великою чисельністю населення хазарейців.

"Ми хочемо наші права. Ми більше не допустимо дискримінації", - заявив один з протестуючих.

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Зазначимо, що влада Афганістану в цілях економії змінила початковий маршрут лінії електропередач, вирішивши прокладати його через перевал Саланг поблизу афганської столиці. На думку уряду, маршут через провінції хазарейців обійдеться дорожче і відкладе втілення інших проектів.

Дана ЛЕП є частиною масштабного енергетичного проекту TUTAP, який розрахований на з'єднання енергосистем Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Афганістану та Пакистану. Проект, як очікується, забезпечить електроенергією близько 10 афганських провінцій.

Ініціативна група проводить нараду напередодні протестів
Ініціативна група проводить нараду напередодні протестів /  © REUTERS
© REUTERS
Поліція встановила морські контейнери, щоб заблокувати доступ демонстрантів в урядовий квартал
Поліція встановила морські контейнери, щоб заблокувати доступ демонстрантів в урядовий квартал /  © REUTERS
Деякі протестувальники намагалися перелізти через захисні контейнери
Деякі протестувальники намагалися перелізти через захисні контейнери /  © REUTERS
У протестах беруть участь тисячі людей
У протестах беруть участь тисячі людей /  © REUTERS
© REUTERS
Повідомлень про серйозні порушення поки не надходило
Повідомлень про серйозні порушення поки не надходило /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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