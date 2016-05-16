Прем'єр Пакистану запропонував парламенту розслідувати матеріали "панамського архіву"

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Я можу з упевненістю сказати, що жодного пенні не витекло з Пакистану», — сказав Шаріф парламенту. Він заявив, що заробив свої статки за довго до того, як обійняв посаду прем'єра.

Представники опозиції покинули засідання, вважаючи, що прем'єр ухилився від питань, що стосуються згадки в документах його сім'ї. На думку одного з лідерів опозиції, прем'єр-міністр не відповів на жодне із питань. «Ми не хотіли слухати цю довгу історію. Він просто повинен був надати парламенту документи, як зробив би на його місці я», — сказав лідер партії PTI Імран Кан.

Опозиція побачила в скандалі в «панамським архівом» можливість змістити Шаріфа з його посади, зазначає агентство.

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У матеріалах «панамського досьє», які були опубліковані на початку квітня, згадуються офшори, що нібито належать дітям Шаріфа. З матеріалів, наведених у розслідуванні, слідує, що троє дітей Шаріфа зареєстрували на Британських Віргінських островах щонайменше чотири офшорні фірми, які володіли мінімум шістьма будинками в Лондоні вартістю в мільйони доларів.