Грузія стверджує, що військ до Південної Осетії не відправляла

Міністерство оборони Грузії спростувало повідомлення про те, що Тбілісі нібито стягує війська в напрямі Цхінвальського реґіону, повідомляє Gazeta.ru.

«Інформація про те, що живу силу та військову техніку стягають до Цхінвальського реґіону, не відповідає дійсності», - сказала начальник прес-служби Міністерства оборони Грузії Нана ІНЦКІРВЕЛІ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на суботу Цхінвалі та низка інших південноосетинських населених пунктів кілька разів обстріляли з грузинського боку зі снайперської зброї, а також з гранатометів і мінометів. У Південній Осетії загинули шість осіб, поранені є з обох боків. Миротворці та влада Південної Осетії стверджують, що першими почали стріляти грузинські військові, проте ті заявляють, що зробили це у відповідь на обстріл блокпостів МВС Грузії.

Унаслідок нічних перестрілок у суботу вдень війська Південної Осетії в зоні конфлікту було приведено в стан підвищеної бойової готовності.

Сьогодні Комітет інформації та друку Південної Осетії повідомив, що з грузинської військової бази в Горі до Цхінвалі вирушила артилерійська колона.