Президент Мексики пропонує дозволити у країні гей-шлюби - BBC
03:07, 18 травня 2016Світ
90 0
Президент Мексики Енріке Пена Ньєто висловив пропозицію змінити законодавство, щоб дозволити у країни одностатеві шлюби.
REUTERS
Минулого року Верховний суд країни назвав заборону на такі союзи неконституційною, передає BBC Україна.
Пан Ньєто заявив, що підписав ініціативи, які матимуть на меті закріпити одностатеві шлюби в Конституції і федеральному цивільному кодексі.
Зараз геї та лесбійки можуть одружуватися лише в столиці, Мехіко, та кількох із 31 штату країни.
Читайте такожВ Австралії пообіцяли провести референдум щодо одностатевих шлюбів
Одностатеві шлюби дозволені у трьох інших країнах Латинської Америки - Аргентині, Уругваї та Бразилії.
17 травня - це Міжнародний день боротьби з гомофобією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter