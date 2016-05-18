Президент Мексики пропонує дозволити у країні гей-шлюби - BBC

Минулого року Верховний суд країни назвав заборону на такі союзи неконституційною, передає BBC Україна.

Пан Ньєто заявив, що підписав ініціативи, які матимуть на меті закріпити одностатеві шлюби в Конституції і федеральному цивільному кодексі.

Зараз геї та лесбійки можуть одружуватися лише в столиці, Мехіко, та кількох із 31 штату країни.

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Одностатеві шлюби дозволені у трьох інших країнах Латинської Америки - Аргентині, Уругваї та Бразилії.

17 травня - це Міжнародний день боротьби з гомофобією.