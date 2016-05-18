Біля стін Держдуми російські опозиціонери влаштували пікети проти гвардії Путіна (фото)

Як повідомили «Росбалту» в прес-службі партії, учасники акції по черзі змінювали один одного з плакатом «Закон про Нацгвардію - шлях до опричниня».

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«Ми вважаємо, що Національна гвардія - репресивний і надмірний орган, призначений для залякування опозиції і незгодних. Нацгвардія ніяк не допоможе встановленню правопорядку у тому вигляді, в якому це слово розуміється у всьому цивілізованому світі. У нас є свіжі приклади кричущого порушення правопорядку і норм безпеки громадян - масова бійка на Хованському кладовищі і напад на Олексія Навального і співробітників ФБК в аеропорту Анапи. Нацгвардія нічим не допоможе захисту від бандитського свавілля», - заявив заступник голови московського «Яблука» Григорій Семенов.

На думку партії, головна мета створення Нацгвардії - посилення поліцейського режиму всередині країни.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна служба військ Національної гвардії була утворена 5 квітня указом президента Володимира Путіна.